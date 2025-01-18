طلب إحاطة بشأن أزمة تراكم سيارات ذوي الهمم بالمواني لأكثر من 7 أشهر

كتب- نشأت علي:

تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجييه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن أزمة تراكم سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالمواني، والتي استمرت لأكثر من 7 أشهر.

وأوضح "عصام"، في طلبه، أن هذه السيارات التي تمثل وسيلة دعم أساسية لفئة ذوي الهمم تواجه تحديات كبيرة نتيجة احتجازها لفترات طويلة بسبب الإجراءات الجمركية والتراخيص، مما يؤدي إلى تدهورها ويشكل أعباء مالية إضافية على أصحابها.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تعوق استفادة ذوي الهمم من سياراتهم التي تعد أداة أساسية لتيسير حياتهم اليومية.

كما أشار النائب، إلى أن رسوم الأرضيات الجمركية تزيد من معاناة الأشخاص ذوي الهمم، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة التحرك للإفراج عن هذه السيارات وفحص كل حالة على حدة لتحديد المستحقين، مع مراعاة الظروف الخاصة لهذه الفئة.

كما دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحل المشكلة، من بينها:

- تسريع إجراءات الفحص والإفراج عن السيارات.

- تسهيل الإجراءات الجمركية لضمان عدم تكرار الأزمة.

- إطلاق حملات توعية لذوي الهمم حول حقوقهم وكيفية الاستفادة من الخدمات المتاحة.

وأكد المهندس محمود عصام، أن حل هذه الأزمة يتطلب تعاونًا جادًا بين الجهات الحكومية لضمان تقديم الدعم اللازم لفئة ذوي الهمم وتحسين جودة حياتهم.

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