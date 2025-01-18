حركة ترقيات جديدة بشركة جنوب الدلتا للكهرباء.. ننشر قائمة بالأسماء

كتب- محمد صلاح:

أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حركة ترقيات جديدة لعدد من القيادات بالشركة.

وتضمنت حركة الترقيات الجديدة، الأسماء التالية:

1- المهندسة حنان على الشعراوي عبد الباقي، لشغل وظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء شرق الغربية.

2- المهندس حاتم محمد محمد خليل، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتدريب.

3- مسعد عبد العاطي مرسي الشاعر، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات.

4- المحاسب حاتم الحسيني فتوح إبراهيم الأسطى، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحسابات والموازنة.

5- المحاسبة أسماء فوزي السعيد الرفاعي، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمة العملاء.

6- المهندس خالد منصور عبد الباقي إبراهيم الديب، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لهندسات قليوب.

7- المهندسة حنان عبد الظاهر محمد علي، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالمنوفية.

8- المهندس محمد رفعت العتربي الشوربجي، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لهنسات المحلة.

9- المهندس أسامة كيلاني محمد المهدي، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمشروعات.

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