التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع الـ 25 من الخطة التدريبية للمحليات بسقارة غدًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي، غدًا الأحد الموافق 19/1/2025، خلال الأسبوع التدريبي الخامس والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات لعام 2024/2025، والتي يستفيد منها 55 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على تأهيل المتدربين على التعامل مع كل المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، في بيان السبت، أن البرنامج التدريبي للأسبوع الثاني من الجزء الثاني لدورة إعداد قادة المستقبل، يتضمن عدة موضوعات مهمة منها التفكير الإبداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي، وإدارة ضغوط العمل وإدارة الغضب والتفاعل السلوكي مع الآخرين والتعرف علي بيئة العمل الصحية، وقياس وتحليل المهارات القيادية، وكيفية الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى التعريف بمشروعات الوزارة وموازنة البرامج والأداء وبرامج التنمية المحلية المطورة، وجلسة محاكاة لاجتماع مجلس تنفيذي المحافظة، ودليل تصميم وتشغيل الأسواق، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم المتدربون بإعدادها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإحدى المشكلات في المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها، والأزمات التي يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الأسبوع الـ 25 يتضمن تنظيم 3 برامج تدريبية وهي: برنامج تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بالتعاون مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة، وبرنامج الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الإلكترونية للمديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي، ومراكز المعلومات ومكاتب قيادات المحافظات، وبرنامج الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للمديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان والوحدات الفرعية بالتعاون مع وحدة السياسات السكانية بالوزارة.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة للتدريب، أن الأسبوع الـ 25 من خطة التدريبية للمحليات بسقارة يستفيد من برامجه التدريبية 140 متدربًا، مشيرًا إلى أن خطة سقارة للعام الحالي تركز على بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية في المحافظات في إطار جهود الوزارة لدعم ملف القضية السكانية والعمل على خفض معدل الزيادة السكانية مما سيسهم في تحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الاقتصادي لما لذلك من تأثير واضح على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوى التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030، موضحًا أن الأسبوع الـ 25 سيتم خلاله تنظيم دورة تدريبية عن "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية"، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية.

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