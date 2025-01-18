تغيير زمن تقاطر مترو الخط الثالث بسبب مباراتي الأهلي والزمالك

كتب- محمد نصار:

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو أنفاق الخط الثالث، تقليل زمن التقاطر تزامنًا مع مباراتي الأهلي وأورلاندو بايرتس، والزمالك وأنيمبا.

ويلتقي الأهلي، اليوم السبت 18 يناير الساعة 6 مساءً، مع أورلاندو بايرتس، فيما يلتقي الزمالك غدا الأحد 19 يناير الساعة 6 مساءً، فريق أنيمبا، على ملعب ستاد القاهرة.

وقالت الشركة، إن محطة الاستاد جاهزة لاستقبال الجماهير بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأضافت أنه سيتم توفير قطار كل 4:30 دقيقة قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور.

وبالنسبة للقادمين من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات، سيكون الوقت بين القطارات 9 دقائق.

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