وظائف شاغرة بشركة الوجه القبلي للكهرباء.. تعرف التفاصيل

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، برئاسة المهندس محمد مختار فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية المختلفة الشاغرة بنطاق قطاعات الشركة المختلفة.

وجاءت الوظائف المعلن عنها من قبل شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، على النحو التالي:

1- مدير الإدارة العامة لصيانة الغلايات بدرجة مدير عام ذات الربط السنوي.

2- مدير الإدارة العامة لصيانة التوربينات.

3- مدير الإدارة العامة للكيمياء.

4- مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

وينشر "مصراوي" فيما يلي الشروط والضوابط اللازمة للتقدم لشغل الوظائف القيادية.

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