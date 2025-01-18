وزير الكهرباء يقرر صرف شهر مكافأة للعاملين بهذه الشركات

كتب- محمد صلاح:

قرر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صرف مكافأة شهر من الراتب الأساسي لكل العاملين بشركات المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومصر العليا لتوزيع الكهرباء ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء.

يأتي ذلك تقديرًا لما يبذلوه من مجهودات ساهمت في استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير التغذية المطلوبة لجميع المناطق، بالإضافة للتنسيق المتبادل مما كان له بالغ الأثر في تقديم الشركات أداءً متميزًا وصورة جيدة للقطاع على مدار الفترات الماضية.

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