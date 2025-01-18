نقابة الأطباء تفتح فتح باب التسجيل للراغبين في التطوع لعلاج مصابي غزة

كتب - أحمد جمعة:

أعلن أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إعادة فتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحى ومصابي العدوان الإسرائيلي، استعدادا لإعداد قوائم بالتخصصات المطلوبة.

وتلقى نقيب الأطباء أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الصحة الفلسطيني د. ماجد رمضان، اطلع خلاله على أوضاع القطاع الصحي في غزة، مشيرا إلى أن وزير الصحة الفلسطيني سيرسل للنقابة التخصصات الطبية الملحة التي يحتاجونها.

وأوضح، أن النقابة تنسق مع الهلال الأحمر المصري والحكومة لتجهيز الأطقم الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي في غزة، لافتا إلى أن أكثر من ألفي طبيب مستعدون لدخول غزة كمتطوعين لعلاج الجرحى.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في غزة يحتاج لكل التخصصات الطبية، وهناك أولوية كبيرة لتخصصات التخدير والجراحة والعظام والتجميل.

وشدد على أن النقابة تتابع الوضع الطبي في غزة عن كثب، وستبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة الطبية اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع.

ويمكن للأطباء الراغبين في التطوع ملئ الاستمارة في الرابط التالي: اضغط هنا

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