نشرة التوك شو| إشادة باعتقال أحمد المنصور في سوريا وحقيقة زواج شاب من ثلاث فتيات في الفيوم

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب يعلق على اعتقال السلطات السورية للإرهابي أحمد المنصور

عقب الإعلامي عمرو أديب، على اعتقال السلطات السورية للإرهابي أحمد المنصور، بعد بثه فيديوهات تحريضية وتهديدية ضد مصر.

خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، وجه أديب رسالة إلى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، معربًا عن تقديره للخطوة التي اتخذتها سوريا في مواجهة التهديدات الإرهابية الموجهة لمصر.

عمرو أديب: مصر لم تتخلى عن دعمها لغزة مقابل أي مغريات مادية

أكد الإعلامي عمرو أديب على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لم تتخلى عن دعمها للشعب الفلسطيني مقابل أي مغريات مادية.

خلال برنامجه "الحكاية"، نفى أديب بشدة الشائعات التي تروج حول قيام مصر ببيع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم تقم بتهجير أي فلسطيني من غزة إلى أراضيها، مهما كانت الظروف أو العروض المقدمة، مضيفًا: "مصر رفضت تهجير الفلسطينيين ولم ينتقل فلسطيني واحد من غزة لمصر مقابل دولار أو 10 دولارات أو 100 دولار".

خبير عسكري: مصر نجحت في فرض إرادتها على إسرائيل

انتقد العميد سمير راغب، الخبير العسكري، اختزال دور مصر على حماية المعابر خلال الحرب على قطاع غزة، ومن يحاولون التقليل من الدور المصري المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على شاشة MBC مصر، أكد راغب أن مصر لعبت دوراً أساسياً في المفاوضات، وأن جميع بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها كانت مقترحات مصرية قدمت في مايو الماضي، وتم إقرارها كاملة.

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟.. أمين الفتوى يرد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول جواز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "المرأة لا تدفن مع الرجل في قبر واحد، ومن آداب القبر أن تدفن المرأة فى عين النساء، والرجل في عين الرجال، والاختلاط في الدفن ليس من السنة".

ميكب أرتست توضح حقيقة زواج شاب من ثلاث فتيات في حفل زفاف جماعي بالفيوم

كشفت صابرين حسني، خبيرة التجميل المعروفة بلقب "ميكب أرتست عرائس خليفة الحاج متولي"، تفاصيل مثيرة حول زواج شاب من ثلاث فتيات في حفل زفاف جماعي أقيم بمحافظة الفيوم.

وأوضحت صابرين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، أن الأمر ليس كما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن العريس تزوج بالفعل من اثنتين فقط، بينما كانت العروس الثالثة جزءًا من مزحة تحولت إلى مادة للنقاش.

رئيس جامعة الأزهر: دعاء النبي قبل النوم يعزز السلوك الحضاري والصحي

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هناك العديد من الأدعية التي كان يقولها الإنسان عندما يتهيأ للنوم، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، حيث كان يولي هذا الموضوع أهمية كبيرة، في إطار تعليمه للأدب الإسلامي والسلوك الحضاري والصحي.

وأوضح الدكتور سلامة داود، خلال حلقة برنامج "بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن من أبرز الأدعية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، حديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض فراشه بداخله إزاره".

المفتي: غياب الدين يسبب سيولة أخلاقية وانتشار للفواحش

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن تحقيق المقاصد الشرعية للأمن المجتمعي يرتبط بالأهداف التي أرادها الشارع الحكيم، والتي تشمل تحقيق العبودية لله عز وجل، مراعاة أحوال العباد، والعمل على تحقيق الصالح للناس في الدنيا والآخرة.

وفي حوار له مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج "مع المفتي" المذاع على قناة الناس، أشار المفتي إلى أن السيولة الأخلاقية مثل المثلية والإلحاد، المرتبطة بالحرية غير المنضبطة لم تظهر من فراغ، بل هي نتيجة غياب مراعاة الواقع وعدم الالتزام بمقاصد الشريعة.

حسام موافي: الكورتيزون هو أفضل علاج خلقه الله

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الكورتيزون هو أفضل علاج خلقه الله، معلقا: سمعته سيئة جدا بين الناس، على الرغم أنه أنقذ الملايين من الموت.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، والمذاع على قناة صدى البلد قائلا: "الكورتيزون يكسر البروتين ويعلي الضغط ويؤدي لحالة نفسية سيئة وعدو شرس للأنسولين، وهذا لا يعني أننا ننكر أهميته في الإنقاذ من الموت وخاصة زارعي الكلى".