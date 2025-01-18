عمرو أديب يعلق على اعتقال السلطات السورية للإرهابي أحمد المنصور

كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على اعتقال السلطات السورية للإرهابي أحمد المنصور، بعد بثه فيديوهات تحريضية وتهديدية ضد مصر.

خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، وجه أديب رسالة إلى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، معربًا عن تقديره للخطوة التي اتخذتها سوريا في مواجهة التهديدات الإرهابية الموجهة لمصر.

وأكد أديب على أهمية هذه الخطوة في تأكيد رغبة سوريا في أن تكون دولة مستقرة وآمنة، بعيدة عن أي نشاطات إرهابية، قائلًا: "نثمن كل ما يتوافق مع المواثيق الدولية، أحمد الشرع أشترى خاطر مصر العظيم وكبح جماح المتطاولين عليها".

وأضاف مقدم "الحكاية": "لست من الحالمين بأن يتم تسليم هؤلاء الإرهابيين إلى مصر، ولكن ما بدر من القيادة السورية يدلل على حرص الإدارة السورية على أن هذا البلد يتعامل كدولة وليس منصة لرعاية الإرهاب أو تربية العقارب".

توقع أديب سيناريوهين لمصير المنصور، إما ترحيله إلى دولة أخرى أو احتجازه في سوريا بشرط عدم السماح له بممارسة أي أنشطة تهدد أمن واستقرار المنطقة. وختم أديب حديثه بتوجيه الشكر مجددًا للسلطات السورية، متمنيًا استمرار هذا التعاون في مكافحة الإرهاب.