حدث في منتصف الليل|آليات تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة.. وحقيقة زواج شاب من ثلاث فتيات

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيد المحلي، وكان أبرزها ما يأتي:

اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

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ميكب أرتست توضح حقيقة زواج شاب من ثلاث فتيات في حفل زفاف جماعي بالفيوم

كشفت صابرين حسني، خبيرة التجميل المعروفة بلقب "ميكب أرتست عرائس خليفة الحاج متولي"، تفاصيل مثيرة حول زواج شاب من ثلاث فتيات في حفل زفاف جماعي أقيم بمحافظة الفيوم.

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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادمًا من الإمارات

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن عقب زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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رئيس جامعة الأزهر: دعاء النبي قبل النوم يعزز السلوك الحضاري والصحي

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هناك العديد من الأدعية التي كان يقولها الإنسان عندما يتهيأ للنوم، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، حيث كان يولي هذا الموضوع أهمية كبيرة، في إطار تعليمه للأدب الإسلامي والسلوك الحضاري والصحي.

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القاهرة الإخبارية: انتهاء اجتماع القاهرة لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة

أكد مصدر مطلع وفقا للقاهرة الإخبارية، انتهاء اجتماع القاهرة الذي خصص لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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برلماني: قرار المحكمة العليا الأمريكية بحظر تيك توك يعكس إدراكًا عالميًا لخطورته

دعا النائب السابق محمد إسماعيل إلى ضرورة حظر تطبيق تيك توك في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل المخاوف المتزايدة من تأثير التكنولوجيا الحديثة على القيم والمجتمع.

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