قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط سماع الشهود في التحقيقات

كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الموضوع حاليا قيد المناقشة في مجلس النواب ضوابط سماع الشهود في التحقيقات.

ونصت المادة 86 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

كما جاء في المادة 87 التي وافق عليها مجلس النواب النص على: يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال. ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

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