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اليوم.. كامل الوزير يلتقي مستثمري العبور القليوبية لبحث التحديات الصناعية

08:30 ص السبت 18 يناير 2025

الفريق مهندس كامل الوزير

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كتب- محمد نصار:

يعقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاء جديد اليوم السبت الموافق 18 يناير مع مستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها مع المستثمرين الصناعيين يوم السبت من كل أسبوع لحل مشكلاتهم ومواجهة التحديات التي تعوق أعمالهم.

تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي والعمل على دراسة وحل مشكلات المصانع المتعثرة بشكل فوري، وسيُعقد اللقاء بمقر جمعية مستثمري مدينة العبور في تمام الساعة 10 صباحًا، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الصناعيين بمدينة العبور ومحافظة القليوبية للمشاركة في اللقاء الذي يمثل فرصة هامة لطرح التحديات والمشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة، وبحث سبل التغلب عليها.

وأكدت الوزارة على أهمية التوجه إلى إدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة لتقديم أي مشكلات عاجلة تتطلب حلولًا فورية.

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