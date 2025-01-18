"الاصلاح والتنمية".. ندوة لصلاح هاشم بالجمعية العالمية لأساتذة الجامعات

كتب- محمد شاكر:

تنظم الجمعية العالمية لأساتذة الجامعات، ندوة بعنوان "الاصلاح والتنمية"، للدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط، ومستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية السابق، والمراقب الدائم بالأمم المتحدة.

يحضر اللقاء نخبة من علماء مصر والعالم العربي ويدور الحديث حول نظرية الإصلاح والتنمية وكيفية القضاء على الفقر في مصر، وبرامج الدولة لحماية الطبقات الكادحة، وتقام الندوة بمقر الجمعية بمدينة نصر، الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ١٨ يناير الجاري.

الدكتور صلاح هاشم شارك في وضع الخطة الاستراتيجية القومية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن بالتعاون مع البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومثل مصر في وضع خارطة الطريق للحماية الاجتماعية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكما شاركة في وضع الخطة الخمسية لوزارة الأوقاف لسنة 2019.

وهو أيضا محاضر بجامعة ديوك - بولاية كارولينا الشمالية - بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك محاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، وله أكثر من ٢٣ مؤلفًا تدور جميعها حول الفقر والعدالة والتنمية، كما حاز الكثير من التكريمات الدولية، ورشحته 6 جامعات مصرية لنيل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.

له أكثر من ٢٣ مؤلفا تدور جميعها حول الفقر والعدالة والتنمية أهمها، "العدالة والمجتمع المدني"، "العدالة والحق في التنمية"، "التنمية والجريمة المعولمة"، "الفقراء الجدد"، "ثورات الجياع"، "الحماية الاجتماعية للفقراء"، "سلاطين الغلابة"، "التنمية والأزمة".

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