اضطراب الملاحة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 23 يناير 2025.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد اليوم السبت والأحد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء.

وأوضح أنه من المتوقع ان تشهد الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأشارت الأرصاد إلى رصد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة ونشاط بحركة الرياح بسرعة (40 :60 كم /ساعة) وارتفاع الأمواج من (2.5 :3.5 متر).

كما أشارت إلى وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها بداية من الإثنين 20 يناير وحتى الأربعاء 22 يناير، ونشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة يوم الخميس 23 يناير.

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