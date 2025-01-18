هل تسببت "الرياح الشيطانية" في حرائق كاليفورنيا؟.. خبير يوضح

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثير رياح الشيطان، على اشتعال حرائق كاليفورنيا خلال الأيام الماضية.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إنه من المؤكد أن الرياح الشيطانية لعبت دورًا كبيرًا في إشعال الحرائق بغابات كاليفورنيا ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، خلال الأيام الماضية، موضحًا أن الغابات الأمريكية شهدت ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة نتج عنه فقدان الغابات للغطاء الثلجي وهطول الأمطار وجفاف أوراق الأشجار بعد انتهاء فترة المطر مما أعطى الفرصة لإندلاع الحرائق بشكل يصعب السيطرة عليه حيث أنه حال جفاف الأشجار تنتشر النيران بشكل كبير على أضلاعها ويسهل حرقها.

وأشار إلى أن سبب الحريق الذي شهدته الغابات الأمريكية من المحتمل أن يكون بسبب البرق الذي تشهده السماء عقب فترات المطر أو النشاط البشري حيث ارتفع الزحف السكاني على الغابات الأمريكية خلال الفترة الماضية فمن الوارد أن يكون أحد السكان أقام حفلة شواء أو ارتفعت درجة حرارة إحدى السيارات المملوكة لأحدهم أو ألبقى سيجارة غير مفاه مما نتج عنه هذا الحريق.

يُذكر أنه أطلق على رياح "سانتا آنا"، "الرياح الشيطانية" والمعروفة بشدتها وحرارتها وجفافها، وتنشأ عندما يتحرك الهواء من مناطق الضغط العالي فوق الصحارى القاحلة جنوب غربي الولايات المتحدة نحو نظام ضغط منخفض قبالة ساحل كاليفورنيا، وتزداد حرارة هذا الهواء أثناء تدفقه عبر سلسلة الجبال باتجاه الساحل نتيجة زيادة الضغط.

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