علي الدين هلال يكشف وجهة نظره تجاه النظام الانتخابي

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، عن أبرز التحديات التي واجهته خلال جلسات النسخة الأولى للحوار.

وقال "هلال"، خلال حواره مع مصراوي ينشر لاحقًا، إن جلسات النسخة الأولى من الحوار الوطني شهدت تعددية في وجهات النظر من مختلف الأطراف تجاه كافة الملفات المطروحة مشيرا إلى أنها شملت كافة أطياف المجتمع دون أي إقصاء لأحد.

وأوضح أن أبرز الملفات التي شهدت نقاشات موسعة بالمحور السياسي النظام الانتخابي، حيث شهد تمسك من البعض بالقائمة المطلقة، والبعض الآخر بالقائمة النسبية.

وعن وجهة نظره تجاه النظام الانتخابي، أكد "هلال"، على أن يكون 50% للنظام الفردي و50% لنظام القائمتين المطلقة والنسبية أي 25% قائمة مطلقة و 25% قائمة نسبية.

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