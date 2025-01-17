عمرو أديب: مصر لم تتخلى عن دعمها لغزة مقابل أي مغريات مادية

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لم تتخلى عن دعمها للشعب الفلسطيني مقابل أي مغريات مادية.

خلال برنامجه "الحكاية"، نفى أديب بشدة الشائعات التي تروج حول قيام مصر ببيع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم تقم بتهجير أي فلسطيني من غزة إلى أراضيها، مهما كانت الظروف أو العروض المقدمة، مضيفًا: "مصر رفضت تهجير الفلسطينيين ولم ينتقل فلسطيني واحد من غزة لمصر مقابل دولار أو 10 دولارات أو 100 دولار".

وأوضح أن مصر لن تتاجر بقضية عادلة مثل القضية الفلسطينية، مهما كانت الضغوطات التي تواجهها.

وأشاد أديب بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف اجتماعات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

كما أكد على أن مصر دفعت ثمناً باهظاً جراء الأحداث الأخيرة، إلا أنها ستظل متمسكة بدعمها للقضية الفلسطينية.

ودعا أديب إلى ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما طالب بضرورة عدم تحميل الشعب الفلسطيني المسؤولية عما حدث، نظرًا للمآسي التي يعيشها، "الناس في غزة مش ناقصين عتاب أو سخافة أو رزالة، أرجوكم سيبوهم دول مش ناقصين لومة لائم، في أمريكا بعد الحريق كانت الناس بتدور على كلابها، في عزة الكلاب بتدور على جثث الناس عشان تاكلها".

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