خبير عسكري: مصر نجحت في فرض إرادتها على إسرائيل

كتب- حسن مرسي:

انتقد العميد سمير راغب، الخبير العسكري، اختزال دور مصر على حماية المعابر خلال الحرب على قطاع غزة، ومن يحاولون التقليل من الدور المصري المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على شاشة MBC مصر، أكد راغب أن مصر لعبت دوراً أساسياً في المفاوضات، وأن جميع بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها كانت مقترحات مصرية قدمت في مايو الماضي، وتم إقرارها كاملة.

وأشار إلى أن الإعلان عن الاتفاق تم من قطر لوجود قيادات حركة حماس على أراضيها، وهو ما لا يقلل من الدور المصري البارز.

وشدد الخبير العسكري على أن الثوابت المصرية كانت واضحة خلال عملية التفاوض، وأن مصر لم تستجب لأي ضغوط خارجية سواء من الولايات المتحدة أو أوروبا.

وقال إن مصر نجحت في فرض إرادتها على إسرائيل، موضحًا: "مصر أنفذت إرادتها على نتنياهو خلال الحرب في غزة، النزوح إلى سيناء كان خطًا أحمر ونجحنا في تنفيذه، شاحنات المساعدات دخلت رغم معارضة إسرائيل".

وأوضح راغب أن مصر تعمل حالياً على تسليم ثلاث رهائن من النساء عبر معبر رفح يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن تم الاتفاق على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من كافة المحاور خلال 50 يوماً، مؤكدًا أن مراقبي الاتحاد الأوروبي سيصلون غداً للإشراف على عمل المعابر.

واختتم راغب حديثه أن المعابر تمثل سيادة للطرف الفلسطيني، وأن مصر تحرص على حماية هذه السيادة وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر المعبر.

اقرأ أيضا:

موعد رمضان 2025 وقائمة العطلات الرسمية بالشهر الكريم

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

توجيه عاجل من وزيرة التضامن بشأن سيدة تقيم بالشارع مع طفليها الرضع بالجيزة

شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة