خريج هندسة طيران يكشف صعوبات تنفيذ مشروع تخرجه لتصميم درون لإطفاء الحرائق

كتب- حسن مرسي:

قال محمد محمدي، خريج كلية هندسة طيران، إن الدورن تتميز بالمناورة والسرعة، ومن هنا جاءت فكرة مشروع تخرجه لاستخدام طائرت الدرون في إطفاء حرائق الطائرات، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الفكرة كلفهم ما يقرب من 70 ألف جنيه.

وأضاف "محمدي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن فكرة دخوله كلية الهندسة قسم طيران جاءت من فكرة اهتمامه بمجال الطيران العسكري، مشيرًا إلى أنه حصل على تقدير امتياز وجيد جدًا في الكلية، رغم صعوبة المجال الدراسي.

ولفت إلى أن هناك بعض الصعوبات التي واجهت تنفيذ صناعة الدرون تتمثل في عدم توافر مكونات الدرون، مشيرًا إلى أن 90% من مكونات الدرون مستوردة.

وأشار إلى أنه حاول البحث عن راعي للمشروع لكي يزيد من مهام الدرون، مثل وضع حساس في الطائرة يستطيع تحديد أماكن الحرائق وخلافه، موضحًا أن تطوير الدرون مقترن بتوفير قدرات مادية معينة.

اقرأ أيضا:

موعد رمضان 2025 وقائمة العطلات الرسمية بالشهر الكريم

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص



