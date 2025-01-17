هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟.. أمين الفتوى يرد

كتب- حسن مرسي:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول جواز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "المرأة لا تدفن مع الرجل في قبر واحد، ومن آداب القبر أن تدفن المرأة فى عين النساء، والرجل في عين الرجال، والاختلاط في الدفن ليس من السنة".

وأوضح: "ممكن فى بعض الظروف الصعبة نتيجة إنه لا يوجد إلا عين واحدة وفيها رجال وعاوزين ندفن سيدة، ولا يوجد استطاعة لعمل عين أخري، هنا ممكن نعمل حاجز بينهما بالطوب".

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