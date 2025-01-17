اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء وشبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وارتفاع الأمواج من (2.5 :3.5 متر) ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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