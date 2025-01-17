رئيس جامعة الأزهر: دعاء النبي قبل النوم يعزز السلوك الحضاري والصحي

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هناك العديد من الأدعية التي كان يقولها الإنسان عندما يتهيأ للنوم، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، حيث كان يولي هذا الموضوع أهمية كبيرة، في إطار تعليمه للأدب الإسلامي والسلوك الحضاري والصحي.

وأوضح الدكتور سلامة داود، خلال حلقة برنامج "بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن من أبرز الأدعية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، حديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض فراشه بداخله إزاره".

وأوضح أن هذه الإشارة النبوية تهدف إلى تعليمنا الحفاظ على نظافة فراشنا والتأكد من عدم وجود أي أذى عليه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على أهمية هذا الأمر كجزء من السلوك الصحي الذي يعزز راحة الإنسان أثناء النوم.

وأضاف أن الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الإجراء هو: "بِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ"، مؤكدًا أن هذا الدعاء يتسم بالكلمات الموجزة والمعبّرة، التي تعكس توجيه النفس لله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بالخالق، خاصة في لحظة الانسحاب إلى عالم النوم حيث تزدحم الأفكار والهموم.

وتابع: "النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذجًا متكاملاً في كيفية التعامل مع مشاعر القلق والتفكير في أمور الحياة اليومية عند النوم، من خلال مجموعة من الأدعية التي تساعد على تهدئة النفس والطمأنينة، بعيدًا عن الوساوس والمشاغل اليومية".

وفي السياق ذاته، أشار إلى حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول: "اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك"، مؤكدًا أن هذا الدعاء يعد خاتمة الدعاء الذي ينبغي للمسلم أن يختتم به ليلة نومه.

وأضاف أن هذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يركز على التسليم لله واطمئنان القلب لقدر الله، مشيرًا إلى أن هذا الحديث يعد من الأدعية الصريحة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون آخر ما يقوله المسلم قبل أن يغفو.

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