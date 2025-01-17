القاهرة الإخبارية: انتهاء اجتماع القاهرة لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد مصدر مطلع وفقا للقاهرة الإخبارية، انتهاء اجتماع القاهرة الذي خصص لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع شهد أجواء إيجابية وتوافقا بين جميع الأطراف، وتم الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك تشكيل غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات.

وأشار المصدر إلى أن غرفة العمليات تضم ممثلين عن مصر و فلسطين و قطر و الولايات المتحدة و إسرائيل، لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق.

اقرأ أيضا:

موعد رمضان 2025 وقائمة العطلات الرسمية بالشهر الكريم

موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص



