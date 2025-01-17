برلماني: قرار المحكمة العليا الأمريكية بحظر تيك توك يعكس إدراكًا عالميًا لخطورته

كتب- حسن مرسي:

دعا النائب السابق محمد إسماعيل إلى ضرورة حظر تطبيق تيك توك في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل المخاوف المتزايدة من تأثير التكنولوجيا الحديثة على القيم والمجتمع.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، أكد إسماعيل أن قرار المحكمة العليا الأمريكية بحظر تيك توك يعكس إدراكًا عالميًا لخطورة هذه المنصات على الأسر والمجتمعات.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت من الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة، خاصة الجيلين الرابع والخامس، حيث تهدد هذه التقنيات النسيج الاجتماعي وتؤثر على الأخلاق والقيم.

ولفت إسماعيل الانتباه إلى انتشار مقاطع فيديو غير لائقة على تيك توك، والتي تتعارض مع القيم والأخلاق المصرية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تعكس تدهورًا أخلاقيًا واجتماعيًا.

وأشاد بدور القضاء المصري في التصدي للمحتوى المسيء، ودعا إلى تشديد الرقابة على المنصات الرقمية.

وشدد إسماعيل على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المجتمع من الآثار السلبية لتكنولوجيا التواصل الاجتماعي، وطالب مجلس النواب بإصدار تشريعات صارمة لتنظيم المحتوى الرقمي ومنع استخدامه لأغراض مشبوهة.

وأوضح أن بعض هذه المنصات تستخدم لتحقيق أهداف سياسية وتقويض استقرار الدول، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار مصر يتطلب حماية المجتمع من هذه التأثيرات السلبية.

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