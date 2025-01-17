خبير علاقات دولية: حكومة نتنياهو فشلت في التعامل مع ملف الأسرى

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، أن حكومة بنيامين نتنياهو تواجه أزمة سياسية وأمنية كبيرة عقب فشلها في التعامل مع ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.

خلال مداخلة للقاهرة الإخبارية، أكد فارس أن اللجوء إلى الوسطاء للتوصل إلى اتفاق مع حماس هو دليل على هذا الضعف، وأن حماس استغلت هذا الموقف لصالحها، ورفعت سقف مطالبها في المفاوضات.

ويرى فارس أن هذا التغيير في موازين القوى يعكس تحولًا كبيرًا في المنطقة، حيث أصبحت إسرائيل مضطرة إلى التعاطي مع شروط حماس تحت ضغط شعبي وسياسي متزايد.

وأوضح أن الضغوط الشعبية والسياسية داخل إسرائيل دفعت الحكومة إلى تقديم تنازلات في هذه الصفقة، وهو ما يعكس تراجع موقفها السياسي والأمني.

ويؤكد الخبراء أن هذا الملف يمثل اختبارًا حقيقيًا لنتنياهو وحكومته، وأن فشلهم في إدارته بنجاح قد يؤدي إلى المزيد من الانتقادات والاحتجاجات الشعبية، وقد يفتح الباب أمام تحديات أمنية جديدة.

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