حسام موافي: الكورتيزون هو أفضل علاج خلقه الله

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الكورتيزون هو أفضل علاج خلقه الله، معلقا: سمعته سيئة جدا بين الناس، على الرغم أنه أنقذ الملايين من الموت.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، والمذاع على قناة صدى البلد قائلا: "الكورتيزون يكسر البروتين ويعلي الضغط ويؤدي لحالة نفسية سيئة وعدو شرس للأنسولين، وهذا لا يعني أننا ننكر أهميته في الإنقاذ من الموت وخاصة زارعي الكلى".

وأوضح الدكتور حسام موافي أن الغدة الكظرية المسئولة عن إفراز هرمون الكورتيزون، الذي يُعد ضروريًا لاستمرار حياة الإنسان.

وحذر أستاذ الحالات الحرجة من أن نقص هرمون الكورتيزون في الجسم قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، قد تصل إلى دخول الإنسان في غيبوبة، مما يستدعي التدخل الطبي العاجل لتجنب الوفاة.

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