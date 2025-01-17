المفتي: غياب الدين يسبب سيولة أخلاقية وانتشار للفواحش

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن تحقيق المقاصد الشرعية للأمن المجتمعي يرتبط بالأهداف التي أرادها الشارع الحكيم، والتي تشمل تحقيق العبودية لله عز وجل، مراعاة أحوال العباد، والعمل على تحقيق الصالح للناس في الدنيا والآخرة.

وفي حوار له مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج "مع المفتي" المذاع على قناة الناس، أشار المفتي إلى أن السيولة الأخلاقية مثل المثلية والإلحاد، المرتبطة بالحرية غير المنضبطة لم تظهر من فراغ، بل هي نتيجة غياب مراعاة الواقع وعدم الالتزام بمقاصد الشريعة.

وأوضح أن العديد من الأنفس قُتلت بدون وجه حق، سواء كان ذلك تنفيذًا لرؤية معينة أو خلافات شخصية بسيطة، وهو ما يحدث بسبب غياب الضوابط الدينية التي تمنع الإنسان من استباحة حقوق الآخرين.

وأضاف عياد أن انتهاك الأعراض، سواء برضا أو بدون رضا، هو نتيجة لغياب الخوف من الله في قلوب الفاعلين.

وأكد أن المقاصد الشرعية تمثل الضابط الذي يحث النفس على مراعاة الحدود الشرعية والقوانين الإنسانية.

وذكر المفتي أن غياب الضوابط الشرعية يفتح المجال أمام الأفراد للاعتداء على حقوق الآخرين، مشددًا على أن المقاصد الشرعية تضمن للإنسان أمنه واستقراره، وتعد الضمان الأساسي لحماية المجتمع من الانزلاق إلى الفوضى والاضطراب.

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