شادي المنزلاوي: مبادرة تطوير أراضي المغتربين تعزز الاقتصاد الوطني

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، عن مبادرة لتنظيم عملية بيع أراضي المغتربين في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تسعى لتحقيق عوائد مالية أكبر للدولة، بالإضافة إلى توفير حلول مبتكرة تساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.

وأوضح "المنزلاوي"، في تصريحات لمصراوي، أن المشكلة الكبرى التي تعاني منها عملية تخصيص الأراضي في مصر، تكمن في وجود سوق سوداء أو ما يُعرف بـ "الأوفر برايس"، حيث يتم استغلال المواطنين من خلال رفع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه، كما أن هذا الوضع يؤدي إلى قيام بعض الأفراد بشراء أراضٍ ثم إعادة بيعها بأسعار خيالية، مما يعطل الفائدة الحقيقية للمواطنين والدولة.

وأضاف شادي المنزلاوي، أن المبادرة تهدف إلى تغيير هذا النظام، بحيث يتم طرح الأراضي عبر العرض المباشر، دون الحاجة إلى قرعة أو إجراءات معقدة، وسيمكن المواطنين، سواء داخل مصر أو المغتربين، من شراء الأراضي مباشرة ودفع قيمتها فورًا، مما يضمن عدم التلاعب في الأسعار ويُسهم في دخول العائدات مباشرةً إلى خزينة الدولة.

وفي إطار مبادرة شادي المنزلاوي، تطرح خطة توسعية أفقية تمتد لمدة 25 إلى 30 عامًا، بحيث يتم تخصيص أراضٍ جديدة للمواطنين وفقًا لقانون ينظم العملية، كما أن المبادرة تسمح لكل مواطن بالحصول على قطعة أرض في محافظته الأصلية وأخرى في محافظة القاهرة أو الجيزة، ما يعزز التنمية العمرانية ويخفف الضغط عن المناطق الزراعية والمكتظة بالسكان.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المبادرة ستحقق عدة فوائد للدولة، حيث سيسهم بيع الأراضي في تحقيق دخل فوري، يُستثمر في تطوير البنية التحتية للمناطق الجديدة، كما أن المبادرة ستوفر للمواطنين فرصًا عادلة لتملك الأراضي دون استغلال، ما يعزز من شعورهم بالمشاركة في بناء وطنهم.

وأشار "المنزلاوي"، إلى أن الآلية التي ستُنفذ من خلالها المبادرة، عن طريق طرح الأراضي بالمزاد أو العرض المباشر مع ضمان الشفافية الكاملة في عملية البيع، مشيرًا إلى أن تخصيص الأراضي سيتم في الامتداد الصحراوي، ما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية ويعزز من استدامة التنمية العمرانية.

وفيما يتعلق بالمغتربين، أكد شادي المنزلاوي، أن لهم الأولوية في شراء الأراضي، كونهم يشكلون دعمًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، مما يُسهم في زيادة العوائد المالية للدولة.

وتابع: "المبادرة لا تهدف فقط إلى جمع الأموال، بل تسعى إلى بناء مصر جديدة"، ومن خلال هذه المبادرة يمكننا إنشاء مجتمعات حديثة توفر فرصًا اقتصادية وحضارية للمواطنين وتخفف التكدس السكاني، مما ينعكس بشكل إيجابي على جميع قطاعات الدولة.

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