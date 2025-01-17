موعد رمضان 2025 وقائمة العطلات الرسمية بالشهر الكريم

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد شهر رمضان 2025، لما يحمله هذا الشهر الفضيل من أجواء روحانية وطقوس دينية مميزة ينتظرها المسلمون حول العالم.

موعد شهر رمضان 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يحل أول أيام شهر رمضان لعام 2025 يوم السبت 1 مارس 2025، على أن يستمر الشهر الكريم لمدة 29 أو 30 يومًا بحسب رؤية الهلال.

استطلاع هلال رمضان 2025

سيتم الإعلان الرسمي عن موعد بداية شهر رمضان 2025 عقب استطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1446هـ، حيث يتم تحديد اليوم الأول من الشهر المبارك بناءً على الرؤية الشرعية.

عدد الأيام المتبقية على رمضان 2025

بحسب التقديرات الفلكية، يتبقى 41 يومًا على حلول موعد شهر رمضان 2025.

إجازات شهر رمضان 2025

جاءت إجازات شهر رمضان 2025، كما يلي:

- السبت 1 مارس

- الجمعة 7 مارس

- السبت 8 مارس

- الجمعة 14 مارس

- السبت 15 مارس

- الجمعة 21 مارس

- السبت 22 مارس

- الجمعة 28 مارس

- السبت 29 مارس

يُعتبر شهر رمضان الشهر التاسع في التقويم الهجري، وفضّله الله عز وجل بإنزال القرآن الكريم فيه، كما جاء في قوله تعالى:"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ" [البقرة: 185].

ويُعد صوم رمضان فرضًا على كل مسلم بالغ عاقل، كونه أحد أركان الإسلام الخمسة، كما قال النبي محمد ﷺ:

"بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" [رواه البخاري ومسلم].

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