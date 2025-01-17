موعد إجازة 25 يناير وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن موعد إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص 2025.

موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص 2025، كما يلي:

موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة للقطاع العام

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.

وشمل القرار أيضًا شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى القطاع الخاص، مع استثناء الامتحانات التي ستُجرى في هذا اليوم، حيث ستُعقد وفقًا للجداول الزمنية المحددة من الجهات المعنية.

موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة للقطاع الخاص

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل عن موعد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025، موضحًا أن الإجازة ستوافق يوم السبت 25 يناير 2025.

وأكد أنه يمكن لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص تشغيل الموظفين إذا اقتضت ظروف العمل، مع الالتزام بالضوابط القانونية.

أوضح المصدر أنه وفقًا للمادة (52) من قانون العمل، في حال تشغيل الموظفين خلال يوم الإجازة الرسمية، يجب على صاحب العمل منحهم أجرًا مضاعفًا.

وتصدر وزارة العمل بيانًا رسميًا قريبًا لتوضيح تفاصيل تطبيق الإجازة على القطاع الخاص وآليات تنظيم العمل خلال هذا اليوم.

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