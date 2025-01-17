رقم تعريفي لكل شخص.. ضوابط جديدة بشأن الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن الحجاج المصريين الذين تم تسجيلهم عبر بوابة الحج المصرية والذين يتجاوز عددهم 70 ألفا سيتم إصدار رقم تعريفي لكل منهم سيتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل حاج.

وأوضح "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن الهدف من إصدار الرقم التعريفي، الذي سيكون على هيئة "باركود"، هو تحديد هوية الحجاج النظاميين بشكل دقيق، مما يسهم في التفريق بينهم وبين أي شخص يحاول دخول المملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة أو تأشيرة غير معتمدة لأداء مناسك الحج.

إجراءات جديدة لمنع تسرب حاملي تأشيرات الزيارة

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات خلال الشهور المقبلة للحد من تسرب حاملي تأشيرات الزيارة، سواء كانت شخصية أو تجارية أو عائلية، إلى السعودية خلال موسم الحج.

وأضاف أن السلطات ستتخذ تدابير صارمة لضمان عدم استخدام هذه التأشيرات في أداء مناسك الحج.

وأكد محمد عابد، أن أي شخص يثبت قيامه بتنظيم رحلات حج لغير الحجاج الذين يحملون تأشيرات رسمية مخصصة لأداء المناسك، سيتعرض لعقوبات شديدة، موضحًا أن التأشيرة الوحيدة المعتمدة للسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج هي تأشيرة الحج فقط، ولن يتم السماح لأي شخص باستخدام تأشيرة زيارة لأداء مناسك الحج.

وكان أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، كشف عن تفاصيل حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف المملكة العربية السعودية لتأشيرات الزيارة بدءًا من شهر رمضان 2025.

وقال "وحيد" في تصريحات مصراوي، إن الأخبار التي تم تداولها بشأن إيقاف تأشيرة الزيارة في رمضان 2025 غير صحيحة على الإطلاق، موضحًا أن السلطات السعودية لم تصدر أي قرار رسمي أو منشور حول إيقاف تأشيرات الزيارة خلال الفترة المذكورة.

شروط التقدم لأداء الحج 2025

وجاءت شروط التقدم لأداء فريضة الحج 1446 هـ - 2025، كما يلي:-

- ألا يقل عمره عن ٢٥ عام ميلادية " سيدات - رجال " بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده ويعتمد في تحديد شرط السن بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ.

- بالنسبة لعمر المرافق لمقدم الطلب يبدأ من سن ١٢ عام فأكثر ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة.

- ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ م .

- أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QRCODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤م للذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عام مواليد ١٩٦٠/٢/١٨ وما قبلها، وأي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

- بطاقة رقم قومي سارية. ٣١

- السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارًا من ٢٥ عام في تاريخ ٢٠٢٥/۲/۱۹ دون التقيد بشرط المحرم.

- تلتزم الشركات السياحية بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعة الوزارة نظراً لإرتباط التأشيرة بجواز السفر.

- تلتزم الشركات السياحية بإضافة رقم الهاتف الخاص بالمواطنين الراغبين في خوض القرعة الإلكترونية وذلك أثناء فترة تقديم طلبات المتقدمين للحج السياحي علي موقع البوابة المصرية الموحدة للحج ، وكذا إدراج الرقم السعودي للمشرف المرافق للحجاج أثناء التنفيذ الفعلي لبرامج الحج علي موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية.

- تلتزم الشركات السياحية بالتأكد من المتقدم للحج السياحي بأنه لم يسبق له التقدم لأى من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام.

- لا يجوز لشركة السياحة تغيير أو تعديل مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة لكافة المستويات.

- تلتزم شركة السياحة المتعاقدة مع نقابة أو هيئة أو شركة أو أي كيان اعتباري لتسجيل منسوبيها بقرعة الحج السياحي، اعتماد العقد المبرم بين الشركة والجهة من الوزارة، وحال مخالفة ذلك يتم مجازاة الشركة قانوناً، علي أن تلتزم بأن يكون السعر المتعاقد عليه مع الجهة نفس سعر برنامج الحج لنفس المستوى لباقي حجاج رأس التضامن.

- يقتصر إدراج البيانات الخاصة بالحجاج وإصدار التأشيرات على المنصة الخاصة بوزارة الحج والعمرة السعودية (نسك)

- تلتزم الشركات السياحية بإنهاء إجراءات حجاجها على البوابة المصرية الموحدة للحج والموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.

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