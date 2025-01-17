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مصدر: وفد "فلسطيني - إسرائيلي" يبحث بالقاهرة آليات فتح معبر رفح من الجهة الفلسطينية

02:47 م الجمعة 17 يناير 2025

معبر رفح

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مصري مطلع، عن أن وفد من السلطة الفلسطينية ووفد إسرائيلي من الجيش وجهاز الشاباك سيناقشان في القاهرة آليات تنفيذ اتفاق الهدنة والخاص بفتح معبر رفح من الجهة الفلسطينية.

جاء ذلك وفق نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

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معبر رفح جهاز الشاباك الجيش الاسرائيلي
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