افتتاح مسجد مصر بالعاصمة الإدارية ومفتى الجمهورية خطيبًا لأول جمعة - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة حدثًا مميزًا اليوم الجمعة الموافق ١٧ يناير الجاري، إذ ألقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية خطبة الجمعة الأولى بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة، ووفود الشباب والجامعات لتكون خير بداية لافتتاح مسجد مصر ودار القرآن الكريم.

كان فى استقبال وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية الدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المالكة لمسجد مصر ومركزها الثقافى الإسلامى وذلك ايذاناً بنقل تبعية المسجد والمركز علمياً ودعوياً الى وزارة الأوقاف.

تجدر الإشارة الي أن مركز مصر الثقافي الإسلامي يضم مسجد مصر الذي يعد واحداً من أكبر المساجد فى العالم من حيث الطاقة الاستيعابية ويتميز بتصميم معماري فريد كما يتضمن "دار القران" الفريدة من نوعها في العالم حيث تضم الدار عدد 30 غرفة نحت على جدران كل غرفة جزء من أجزاء القران الكريم بالإضافة الي جزء آخر من الدار مدون علي جدرانه المواضع التي ذكر فيها اسم مصر في الكتب السماوية "القران والانجيل والتوراة " ويعتبر المسجد استمرار للتراث المصري العريق في بناء دور العبادة منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا وهو ما يعكس وسطية واعتدال عقيدة الشعب المصري والذي ساهم في نشر الإسلام لكافة بقاع الأرض.

يتزامن هذا الحدث مع نقل تبعية إدارة مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي علمياً ودعوياً من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى وزارة الأوقاف، تعزيزًا للدور الحضاري والديني للمساجد الكبرى في مصر، وفي ذات السياق أعلنت الوزارة عن برامج دعوية وعلمية شاملة تهدف إلى جعل المسجد منارة للفكر الإسلامي الوسطي ومركزًا لنشر الثقافة الإسلامية الرشيدة.