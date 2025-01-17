الحج 2025.. آخر موعد لتقديم اعتذارات عن عدم السفر

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة توجيهات إلى جميع الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج هذا العام، بشأن الإجراءات التنفيذية لموسم حج 1446هـ، في ضوء التعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار.

آخر موعد لتقديم اعتذارات الحج 2025

أكدت الغرفة، وفق خطاب حصل مصراوي على نسخة منه، أنه يجب على الشركات السياحية إبلاغ الإدارة المختصة عن الحجاج الذين يرغبون في الاعتذار عن أداء مناسك الحج هذا العام أن آخر موعد لتقديم اعتذارات الحج 2025 هو يوم 23 يناير 2025.

يأتي هذا في إطار مساعي تسريع الإجراءات الخاصة بالمسار الإلكتروني وتسجيل بيانات المنظمين، بالإضافة إلى سداد قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت الغرفة إلى أنه في حال عدم إخطار الإدارة المختصة بالاعتذارات بين الحجاج من قبل الشركات، ستقوم وزارة السياحة والآثار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المخالفة.

ودعت الغرفة الشركات السياحية إلى ضرورة الالتزام بالموعد المحدد واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سير العمل بسلاسة وتجنب أي مشكلات قانونية أو تنظيمية.







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