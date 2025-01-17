مصدر: اجتماعات بالقاهرة لبحث آلية إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا لغزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مصري مطلع، عن تواصل اجتماعات القاهرة الفنية الخاصة بآلية تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف المصدر، أن الاتفاق خلال المناقشات الجارية على آلية إدخال المساعدات لقطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا طبقا لما ورد باتفاق التهدئة.

جاء ذلك، وفق نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

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