الزراعة: تصدير أعلاف أسماك ومنتجات دواجن مجمدة لدول عربية وأجنبية

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتسهيل إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بكافة معايير الأمن الحيوي، تقريرًا بنشاطه خلال النصف الأول من شهر يناير الحالي.

جاء التقرير، وفق بيان وزارة الزراعة، الجمعة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير.

وأوضح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

وقال الدكتور طارق سليمان، إنه تم إصدار 565 ترخيصاً ما بين تجديد وترخيص لأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.

وأضاف أن من بين تلك التراخيص، تم إصدار 280 ترخيصًا لمزاولة نشاط تربية ماشية للمربين الصغار، مع الالتزام بكافة ضوابط الأمن الحيوي داخل وحول هذه الأنشطة، مؤكدًا على مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في هذه العملية لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان الحيوي.

تسجيل مخاليط الأعلاف وفق المعايير القياسية

وأوضح التقرير أنه تم الموافقة على تسجيل 340 تسجيلاً لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها، من بينها 220 تسجيلة محلية و120 تسجيلة مستوردة، وجاءت هذه الخطوة وفقاً للمعايير والضوابط العلمية المعتمدة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وأشار رئيس القطاع إلى أنه تم إصدار 3 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية في الظهير الصحراوي، وفقًا لمعايير الوقاية والأمان الحيوي، مؤكدًا أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الحيوانات، مع توفير بيئة آمنة ومتطورة للمزارعين والمستثمرين.

وذكر التقرير أنه تم تقديم الدعم الفني في مجال أعلاف الدواجن والمواشي والأسماك من خلال إجراء تجارب تجانس في 9 مصانع أعلاف تقع في 4 محافظات، مع إعداد هذه المصانع للاعتماد مع إصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية.

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