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وزير الأوقاف يطمئن على صحة محمد سعيد محفوظ بعد تعرضه لحادث

10:45 ص الجمعة 17 يناير 2025

الدكتور أسامة السيد الأزهري

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اتصالاً هاتفياً بالإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، اطمأن خلاله على صحته بعد الحادث الأليم الذي تعرض له الأسبوع الماضي.

وعبّر وزير الأوقاف عن تمنياته للدكتور محمد بالشفاء العاجل وتمام الصحة، مشيداً بجهوده ومكانته العلمية والإنسانية، ومؤكداً اعتزازه وتقديره الكبير له.

وقالت شقيقة الدكتور محمد سعيد محفوظ إن هذا الاتصال كان له أثر طيب وعميق في نفس الدكتور محمد سعيد محفوظ، حيث بعث فيه الأمل ورفع من معنوياته، مما ساهم في تحسين حالته النفسية.

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الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد سعيد محفوظ
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