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شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

08:00 ص الجمعة 17 يناير 2025

اضطراب حركة الملاحة البحرية أرشيفية

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 22 يناير 2025.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة ونشاط بحركة الرياح بسرعة (40 :60 كم /ساعة) وارتفاع الأمواج من (2.5 :3.5 متر).

وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية خلال فترات الصباح بداية من السبت 18 يناير وحتى الأربعاء 22 يناير 2025 .

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