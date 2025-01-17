"حماة الوطن" يدعو المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار

كتب- عمرو صالح:

ثمّن المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج الجهود المصرية القطرية الأمريكية في الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد اعتداء الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني لأكثر من عام.

وأشاد علاء زياد في بيان له بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية منذ الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والذي دائما ما كان يدعو بالوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية حتى الوصول إلى اتفاقية الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة وهو ما يؤكد على حنكة و عبقرية الرئيس السيسي سياسيا وعسكريا لتجنب المنطقة والعالم ويلات الحروب.

وشدد علاء زياد على ضرورة أن يقود هذا الاتفاق إلى سلام عادل مستدام يصل آلية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية. مطالبا الفصائل الفلسطينية بالتضامن والتوحد في إعلاء المصلحة الوطنية التي سيكون لها الأثر الأكبر في تعزيز قوة الموقف الفلسطيني وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.

ودعا "زياد"، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بقرار وقف إطلاق النار؛ وتنفيذ جميع البنود التي تم الاتفاق عليها والانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها؛ وسرعة التحرك لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالينا فى قطاع غزة.

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