تعرف على موعد شهر رمضان 2025

كتب- محمد أبو بكر:

ارتفعت معدلات البحث مؤخرًا حول موعد شهر رمضان 2025، الذي يعتبر من أبرز الأشهر في العام الهجري، ويتميز بروحانيات وطقوس دينية خاصة.

موعد بداية شهر رمضان 2025

يرصد موقع "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد بداية شهر رمضان 2025، كما يلي:

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 يوم السبت 1 مارس 2025، ويستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وفقًا لما تشير إليه الحسابات الفلكية.

موعد استطلاع الهلال

يتم تأكيد موعد شهر رمضان 2025 بعد استطلاع الهلال في 29 شعبان 1446هـ.

كم يومًا يتبقى على بداية شهر رمضان 2025؟

وفقًا للتوقعات الفلكية، يتبقى 42 يومًا على أول أيام شهر رمضان 2025، الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر لبدء شهر العبادة والتقوى.

ويُعد شهر رمضان الشهر التاسع في العام الهجري، وقد خصه الله سبحانه وتعالى بفضائل عظيمة. يعتبر صيامه فريضة على كل مسلم، ويستند هذا إلى قوله تعالى: "شَهَرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ".

صوم رمضان كركن من أركان الإسلام

ويُعتبر صوم رمضان أحد الأركان الخمسة للإسلام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

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