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أمل عمار تستقبل المنسقة المقيمة لدى الأمم المتحدة في مصر

11:13 م الخميس 16 يناير 2025
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    أمل عمار تستقبل المنسقة المقيمة لدى الأمم المتحدة في مصر
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    أمل عمار تستقبل المنسقة المقيمة لدى الأمم المتحدة في مصر
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كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة لدى الأمم المتحدة في مصر لتقديم التهنئة لها لتوليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة ولمناقشة سبل إستمرار التعاون مع الأمم المتحدة في ملف تمكين المرآة.

وعبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن خالص سعادتها وتقديرها لهذه الزيارة مؤكدة فخرها بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في ملف تمكين المرأة والشمول المالي والقضاء على العنف ضد المرأة وغيرها من الملفات الهامة من خلال تعاون المجلس القومي للمرأة مع الأمم المتحدة على مدار سنوات.

وأكدت على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون وإزالة أي تحديات أمام المشاريع القائمة ومن جانبها عبرت إلينا بانوفا عن خالص تمنياتها لرئيسة المجلس بالتوفيق والنجاح خلال مهام عملها الجديدة وأكدت على الدور بالغ الأهمية الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة فى ملف تمكين وحماية المرأة مشيدة بالتعاون المثمر والمتواصل بين الأمم المتحدة والمجلس من خلال عدة مشروعات وبرامج ومتطلعة نحو المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة مؤكدة على إستمرار الشراكة بين الأمم المتحدة والمجلس لتنفيذ كافة أنشطته.

منسقة الأمم المتحدة في مصر المستشارة أمل عمار السيدة إلينا بانوفا رئيسة المجلس القومي للمرأة ملف تمكين المرآة
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