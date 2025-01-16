مكتشفة فيروس HMPV تكشف تفاصيل جديدة عن أعراضه ومضاعفاته

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة برناديت فان دن هوغن، مكتشفة فيروس HMPV، عن تفاصيل جديدة حول هذا الفيروس الذي أثار جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة.

في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، أكدت الدكتورة برناديت أن فيروس HMPV تم اكتشافه منذ أكثر من عقدين، أي في عام 2001، أثناء دراسة حالات التهاب رئة لدى الأطفال.

وأوضحت أن الأبحاث أثبتت أن هؤلاء الأطفال كانوا مصابين بفيروس جديد لم يكن معروفاً من قبل، وهو فيروس HMPV.

وأشارت إلى أن هذا الفيروس ينتمي إلى نفس عائلة الفيروس المخلوي التنفسي، وهو المسؤول عن العديد من حالات نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

ولفتت إلى أن فيروس HMPV لا يختلف كثيراً عن الفيروسات الأخرى التي تسبب أمراضاً شبيهة بالزكام، ولكنه قد يسبب مضاعفات صحية لدى بعض الفئات، مثل الأطفال الصغار وكبار السن.

وأكدت الدكتورة برناديت أن فيروس HMPV لم يتحور بشكل كبير منذ اكتشافه، وأن الأعراض التي يسببها عادة ما تكون خفيفة ومتشابهة مع أعراض نزلات البرد الشائعة.

وأوضحت أن التركيز الإعلامي الكبير على فيروس كورونا خلال الفترة الماضية أدى إلى إهمال بعض الفيروسات الأخرى، مثل فيروس HMPV.

وعن مخاطر هذا الفيروس، أكدت الدكتورة برناديت أن فيروس HMPV لا يشكل خطراً كبيراً على الأشخاص الأصحاء، ولكن قد يتسبب في مضاعفات صحية لدى نسبة صغيرة من الأطفال، تتراوح بين 10% إلى 15%، مشيرة إلى أن هذه المضاعفات عادة ما تكون بسيطة ويمكن علاجها بسهولة.

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