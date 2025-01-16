الحكومة: تطبيق البكالوريا مرهون بإجراء حوار مجتمعي شامل وموافقة الجميع

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن النظام البديل للثانوية العامة (البكالوريا) يشغل بال الكثير من المصريين، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة المزيد من التفاصيل عنه.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء طمأنهم بأنه لن يتم تطبيق أي تغييرات إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل وموافقة الجميع، مشددًا على أن نظام البكالوريا أو النظام الجديد للثانوية العامة لن يُطبق إلا بعد الاتفاق على ملامح التطوير المطلوبة.

وأوضح أن جلسات الحوار الوطني التي بدأها وزير التربية والتعليم تهدف إلى الاستمرار في هذا الحوار المجتمعي حتى تتشكل توافقات وطنية حول الموضوع.

وعن رأيه الشخصي حول البكالوريا المصرية، أشار متحدث الوزراء إلى أن النظام الحالي للثانوية العامة كان يسبب حالة من الرهبة لدى الطلاب وأولياء الأمور، مما يؤدي إلى ضغط نفسي كبير.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، على ضرورة تطوير نظام الثانوية العامة بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، بعيدًا عن الأسلوب القائم على الحفظ، والتركيز أكثر على التفكير والقدرة على الابتكار.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه على الرغم من أن نظام البكالوريا كما تم طرحه هو فكرة جيدة، إلا أن هناك حاجة للتطوير، معربًا عن تفاؤله بأن الحوار المجتمعي سيسهم في الوصول إلى الشكل الأفضل الذي يرضي جميع الأطراف.

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