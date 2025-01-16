حدث في 8ساعات| مدبولي يكشف حقيقة تطبيق "البكالوريا".. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة تطبيق نظام البكالوريا على الطلاب المقر التحاقهم بالصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي القادم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يكشف أخر تطورات معدل النمو السكاني لكافة محافظات الجمهورية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أخر تطورات معدل النمو السكاني بكافة محافظات مصر.

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حقيقة تطبيق "البكالوريا" على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام المقبل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة تطبيق نظام البكالوريا على الطلاب المقر التحاقهم بالصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي القادم.

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عاجلا حذرت فيه من الشبورة المائية المتوقع أن تسود بداية من غدًا الجمعة وحتى الأحد 19 يناير 2025.

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رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن الكارت الموحد لصرف الدعم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد تطبيق منظومة الكارت الموحد بمحافظات الجمهورية كافة.

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مدبولي: زدنا 27 مليون نسمة منذ 2011.. وعلى المواطن أن يدرك حجم الإنجازات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية ودعم مصر الكامل لها، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

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"الوطنية للصحافة" تعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش خلال ديسمبر 2024

أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تقرر صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 31 ديسمبر 2024.

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أول تعليق من مدبولي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة جهد طويل وشاق قامت به كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار أكثر من عام من الوساطات بين الأطراف المتنازعة.

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السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن التهرب الضريبي –تفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 320 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وسلطنة عمان.

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