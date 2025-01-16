مدبولي يكشف أخر تطورات معدل النمو السكاني لكافة محافظات الجمهورية

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أخر تطورات معدل النمو السكاني بكافة محافظات مصر.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء إن الحكومة وضعت خطة للحد من الزيادة السكانية ليصل معدل الإنجاب للمرأة 2.1 بحلول 2030 ..والآن أصبح 2.54 بفضل حملات التوعية التي أطلقت خلال السنوات الماضية بهدف توعية الإناث بخفض معدلات الإنجاب.

وأضاف مدبولي قائلا: خطتنا خلال المرحلة الحالية ضبط معدل إنجاب المرأة عند 2.1 بحلول عام 2028، مشيرًا إلى أن التصدي للزيادة السكانية ستعطي الفرصة للحكومة للانطلاق في الملفات المتأخرة والتي من شأنها أن تحسن المستوى المعيشي للمواطنين.

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