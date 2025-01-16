حقيقة تطبيق "البكالوريا" على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام المقبل

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة تطبيق نظام البكالوريا على الطلاب المقر التحاقهم بالصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي القادم.

وقال "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء، إن نظام البكالوريا للثانوية العام مجرد مقترح موضوع حاليًا على طاولة وزارات التنمية البشرية ومايزال قيد المناقشة ولم يتم إقراره بشكل رسمي.

وأضاف "مدبولي": "أنه يتم خلال الفترة الحالية إجراء مشاورات وحوارات مجتمعية مع خبراء التعليم والمتخصصين للوصول لصيغة نهائية لنظام الثانوية العامة الجديد كبديل عن النظام الحالي".

وأكد رئيس الوزراء، أن الحوارات المجتمعية وعزم الحكومة على اختراق مشكلات التعليم تأتي بهدف تخفيف العبء النفسي على الطلاب وتخصيصهم في المجالات التي يرغبون في العمل بها مستقبلًا من بداية المرحلة الثانوية.

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