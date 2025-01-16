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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

06:10 م الخميس 16 يناير 2025

شبورة مائية

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كتب- عمرو صالح:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عاجلا حذرت فيه من الشبورة المائية المتوقع أن تسود بداية من غدًا الجمعة وحتى الأحد 19 يناير 2025.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

كما أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة ونشاط بحركة الرياح بسرعة (40 :60 كم /ساعة) وارتفاع الأمواج من (2.5 :3.5 متر).

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شبورة مائية شبورة أمطار رياح الطقس تحذير عاجل من الأرصاد الأرصاد الجوية
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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
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