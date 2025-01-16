مدبولي: تشكيل 6 مجموعات استشارية من القطاع الخاص لدعم الاقتصاد

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع رجال الأعمال والقطاع الخاص من خلال اجتماعات متواصلة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي: "أكدت أننا سنستمر في هذا التوجه بشكل كبير، وسنشكل مجموعات عمل استشارية دائمة لرئيس الوزراء في ستة قطاعات رئيسية: السياحة، والتنمية العقارية، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الكلي، والاتصال السياسي والرؤية السياسية للدولة المصرية".

وأوضح أن تشكيل هذه المجموعات سيكون بالكامل من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم الاتفاق معهم على الخطوات التنفيذية المتعلقة بكل قطاع، والتي سيتم ترجمتها إلى خطط ومشروعات وقوانين وتشريعات تنفذها الدولة.

واختتم حديثه قائلاً: "الدولة حريصة كل الحرص على دفع عجلة القطاع الخاص إلى أقصى مدى ممكن".

وتابع: قرار تشكيلها سيصدر الأسبوع المقبل.

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