رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن الكارت الموحد لصرف الدعم

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد تطبيق منظومة الكارت الموحد بمحافظات الجمهورية كافة.

وقال "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي الخميس بمقر مجلس الوزراء، إن الكارت الموحد سيتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية والخبز والمعاشات وخدمات الائتمان التي من شأنها أن تسهل عمليات الإقراض من مختلف البنوك، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليمه للمواطنين بالمجان.

وأضاف رئيس الوزراء: الحكومة بدأت خلال الفترة الماضية بتطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد ومن المقرر أن يتم تطبيقه في كل المحافظات عقب الانتهاء من المنظومة في المحافظة سالفة الذكر، وسيكون بشكل تدريجي وفقًا لجدول زمني.

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