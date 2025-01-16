مدبولي: توقيع 7 مذكرات تفاهم مع قبرص بينها إسالة وتصدير الغاز

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم عقد قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان خلال الأيام الماضية في القاهرة.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، الخميس، أنه تم توقيع 7 مذكرات تفاهم مع الجانب القبرصي.

وأوضح رئيس الحكومة، أن المذكرات تضمنت اتفاقًا على استقدام الغاز القبرصي إلى مصر للاستفادة من البنية التحتية المصرية في عمليات الإسالة والتصدير.

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